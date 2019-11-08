Создатели фильма "Цена правды" представили яркий бэкстейдж (Видео)

Новости культуры:Премьера исторического триллера польского режиссера Агнешки Холланд состоится 28 ноября.

28 ноября состоится премьера фильма о Голодоморе "Цена правды" от номинантки на премию "Оскар" Агнешки Холланд. Картина выйдет в прокат с тифлокомментарием и субтитрами.

Лента рассказывает историю британского журналиста Гарета Джонса и показывает трагические события Украины 1932-1933 годов его глазами.

Перед релизом создатели фильма представили яркий бэкстейдж, в котором звездные исполнители главных ролей - Ванесса Кирби, Джеймс Нортон и Питер Сарсгаард - поделились своими впечатлениями от съемок и рассказали о важности тем, которые поднимает проект.

Мировая премьера ленты под названием "Mr. Jones" состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале, а недавно фильм попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Ранее фильм "Цена правды" получил главную награду польского кинофестиваля.

Добавим, что фильм "Цена правды" вошел в программу фестиваля "Новое британское кино", который пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 28 ноября по 4 декабря. Почетной гостьей кинофестиваля станет режиссер Агнешка Холланд - она посетит Киев, чтобы лично представить исторический триллер.