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Пятница, 08.11.2019
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Опубликован трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" с Натальей Сумской (Видео)
Появился трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" (Видео)

Опубликован трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" с Натальей Сумской (Видео)

Опубликован трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" с Натальей Сумской (Видео)
11:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Трейлер к одноименной украинской ленте, которую сняли по мотивам бестселлера Василия Шкляра.

Вскоре в большой прокат выйдет экранизированная драма "Чорний ворон".

После невероятного успеха в прокате драматический бестселлер "Чорний ворон" Василия Шкляра получил свою первую экранизацию в виде полнометражного фильма.

Премьера исторической картины в Украине запланирована на 5 декабря 2019 года. 

В кресло режиссера сел Тарас Ткаченко, который также работал над фильмом "Гніздо горлиці". Главные роли в фильме "Чорний ворон" достались Тарасу Цимбалюку, Андрею Мостренко, Наталье Сумской, Павлу Москалю, Азизбеку Абдурашидову и Алексею Тритенко.

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По сюжету картины, парню Ивану по прозвищу Ворон пришлось стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он, как настоящий украинец, не мог остаться в стороне от событий, которые влияли на свободу и происходили в его селе. Поэтому Иван решил пожертвовать своим семейным спокойствием и принять участие в борьбе за независимость. В центре сюжета – смелый украинец и история его жизни и любви.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Украинское кино, Украинские фильмы, Чорний ворон.
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