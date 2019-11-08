Опубликован трейлер к украинскому фильму "Чорний ворон" с Натальей Сумской (Видео)

Новости культуры:Трейлер к одноименной украинской ленте, которую сняли по мотивам бестселлера Василия Шкляра.

Вскоре в большой прокат выйдет экранизированная драма "Чорний ворон".

После невероятного успеха в прокате драматический бестселлер "Чорний ворон" Василия Шкляра получил свою первую экранизацию в виде полнометражного фильма.

Премьера исторической картины в Украине запланирована на 5 декабря 2019 года.

В кресло режиссера сел Тарас Ткаченко, который также работал над фильмом "Гніздо горлиці". Главные роли в фильме "Чорний ворон" достались Тарасу Цимбалюку, Андрею Мостренко, Наталье Сумской, Павлу Москалю, Азизбеку Абдурашидову и Алексею Тритенко.

По сюжету картины, парню Ивану по прозвищу Ворон пришлось стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он, как настоящий украинец, не мог остаться в стороне от событий, которые влияли на свободу и происходили в его селе. Поэтому Иван решил пожертвовать своим семейным спокойствием и принять участие в борьбе за независимость. В центре сюжета – смелый украинец и история его жизни и любви.