В прокат вышел "Доктор Сон": все что нужно знать о фильме (Видео)

Новости культуры:На широкие экраны выходит экранизация книги "Доктор Сон" американского писателя Стивена Кинга.

"Доктор Сон" является экранизацией романа Стивена Кинга и продолжение легендарного "Сияния".

О чем фильм "Доктор Сон"

Кто уже смотрел "Сиение" Кубрика, тому будет легко сориентироваться в сюжете этого фильма.

По сюжету фильма уже взрослый Дэнни Торренс начинает быть похожим на отца: он пьет и все время думает о прошлом, а его дар – "сияние" почти уже исчез. В результате герой все-таки решается противостоять злым колдунам, которые охотятся за другими "сияющими" детьми. Известно, что после жутких каникул в отеле "Оверлук" прошло хороших 40 лет.

Отметим, что в главной роли данного фильма выступил Юэн Макгрегор и он мастерски сыграл Дэнни. Также в картине снялись Ребекка Фергюсон, Брюс Гринвуд, Зан Маккларнон, Карл Ламбли и другие.

Складывается впечатление, что режиссер постоянно пытался примирить Кинга и Кубрика. Картина спекулирует историей первой части. Однако мотив автора не был восстановлен, хоть игра актеров была живой и настоящей.