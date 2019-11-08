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В прокат вышел "Доктор Сон": все что нужно знать о фильме (Видео)

В прокат вышел "Доктор Сон": все что нужно знать о фильме (Видео)
10:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:На широкие экраны выходит экранизация книги "Доктор Сон" американского писателя Стивена Кинга.

"Доктор Сон" является экранизацией романа Стивена Кинга и продолжение легендарного "Сияния".

О чем фильм "Доктор Сон"

Кто уже смотрел "Сиение" Кубрика, тому будет легко сориентироваться в сюжете этого фильма.

По сюжету фильма уже взрослый Дэнни Торренс начинает быть похожим на отца: он пьет и все время думает о прошлом, а его дар –  "сияние" почти уже исчез. В результате герой все-таки решается противостоять злым колдунам, которые охотятся за другими "сияющими" детьми. Известно, что после жутких каникул в отеле "Оверлук" прошло хороших 40 лет. 

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Отметим, что в главной роли данного фильма выступил Юэн Макгрегор и он мастерски сыграл Дэнни. Также в картине снялись Ребекка Фергюсон, Брюс Гринвуд, Зан Маккларнон, Карл Ламбли и другие.

Складывается впечатление, что режиссер постоянно пытался примирить Кинга и Кубрика. Картина спекулирует историей первой части. Однако мотив автора не был восстановлен, хоть игра актеров была живой и настоящей.

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Фильмы, Кино, Стивен Кинг, Доктор Сон, Сериалы, Ужасы, Фильмы ужасов, Все о фильме Доктор Сон.
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