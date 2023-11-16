Бордовий, бахрома і хутро: Андре Тан назвав п'ять модних трендів зими 2024 (фото)

За словами українського дизайнера, деякі речі повертаються з минулого

Мода стрімко розвивається, але в деяких випадках повертається до свого минулого. В цьому році зима принесе з собою вже відомі нам тренди, як, наприклад, зі взуттям, яке завжди буде поза часом. І не треба відразу оновлювати весь гардероб, щоб бути залишатись сучасними.

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав п'ять модних трендів зими 2024 року. До списку входять металік, бордовий колір, акцентні плечі, м'які та хутряні тканини, а також волани, рюші і бахрома.

Металік

Один із провідних стилів зими 2024 — металік і металізовані тканини. І цей тренд не тільки на цю зиму, тому варто додати до свого гардероба речі в цьому відтінку.

Бордовий колір

Інститут кольору Pantone обрав один із відтінків бордового як один з найтрендовіших кольорів року, і це рішення дійсно надихнуло багатьох дизайнерів. Практично в кожній колекції, представленій на подіумах у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, можна було побачити червоні та бордові акценти: вони переважали в повних образах, надихали в окремих елементах та додавали шарм аксесуарам.

Акцентні плечі

Попри те, що структуровані плечі 80-х років виходять за межі часу, вони, схоже, повертаються, і виглядає це дуже стильно та граціозно. Масивні плечі присутні в сукнях, пальтах урочистого крою та светрах.

Волани, рюші і бахрома

Волани, рюші та бахрома також знаходять своє місце в нових колекціях у сезоні зима 2024. Ці декоративні елементи додають вишуканості, романтики та грації в одяг, роблячи образи більш жіночними та стильними.

М'які та хутряні тканини

У сезоні зима 2024 трендами стали пухнасті пальта, м'які плащі та хутряна обробка де завгодно: блейзери, светри, хутрові сумки. Зробіть акцент на тактильних речах, у яких можна відчути м'яку приємну фактуру. І, звісно, зігрітися в холоди.

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