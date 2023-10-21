Модні в’язані шапки на осінь-зиму 2023: ви будете неймовірно стильною в цих моделях (фото)

П’ять фасонів від затишних та грайливих до вишуканих та позачасових дизайнів

Шапка — це не просто предмет гардероба, призначений для укриття голови від холоду та негоди. У світі моди шапки вже давно набули статусу стильного аксесуара, здатного не тільки доповнити образ, але й підкреслити вашу індивідуальність.

Які ж фасони в’язаних головних уборів модно носити цієї осені та взимку? Як зазначає портал Joy, цього сезону перетворити звичайний ансамбль на стильний лук здатні ці п’ять трендів.

Модні в’язані шапки на осінь та зиму 2023-2024

Фасон із помпоном

Такі моделі створять яскравий акцент у вашому образі. Вибирайте головні убори із великим помпоном. Він може привертати увагу контрастним кольором або бути в тон самої шапки.

Шапка біні (Beanie)

Універсальна в’язана шапка, яка щільно облягає голову. Їх носять із пальто, а взимку — із шубою чи пуховиком. У моді як однотонні кольори, так і ті, що поєднують кілька відтінків.

Моделі із декором

Повернулися в моду моделі з декором у вигляді стразів і намистин. Також вона може бути прикрашена брошкою, що акцентує стриманий та лаконічний стиль самої шапки.

З об’ємними візерунками

Теплі та стильні, шапки великої в’язки відмінно підходять як для повсякденного міського образу, так і для вікенду на природі. У тренді — поєднання кількох стилів в’язання та класичні "коси".

Яскраві кольори

Такі життєрадісні шапки напевно виділять вас із натовпу і допоможуть пережити погану погоду на позитиві. Сміливо вибирайте червоні – трендовий колір цього сезону, сині, жовті й навіть фіолетові та зелені убори. Також у тренді – різноколірні моделі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати стильний головний убір в осінньо-зимовому сезоні. Своїми порадами поділилася модна стилістка.