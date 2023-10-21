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Модні в’язані шапки на осінь-зиму 2023: ви будете неймовірно стильною в цих моделях (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Головний убір у тренді завершує модний аутфіт
Головний убір у тренді завершує модний аутфіт. Фото Freepik

П’ять фасонів від затишних та грайливих до вишуканих та позачасових дизайнів

Шапка — це не просто предмет гардероба, призначений для укриття голови від холоду та негоди. У світі моди шапки вже давно набули статусу стильного аксесуара, здатного не тільки доповнити образ, але й підкреслити вашу індивідуальність.

Які ж фасони в’язаних головних уборів модно носити цієї осені та взимку? Як зазначає портал Joy, цього сезону перетворити звичайний ансамбль на стильний лук здатні ці п’ять трендів.

Модні в’язані шапки на осінь та зиму 2023-2024

  • Фасон із помпоном

Такі моделі створять яскравий акцент у вашому образі. Вибирайте головні убори із великим помпоном. Він може привертати увагу контрастним кольором або бути в тон самої шапки.

Стильна шапка з великим контрастним помпоном
Фото: joy-pup.com
Шапка з великим пухнастим помпоном та декором
Фото: joy-pup.com
Шапка з помпоном
Фото: joy-pup.com
  • Шапка біні (Beanie)

Універсальна в’язана шапка, яка щільно облягає голову. Їх носять із пальто, а взимку — із шубою чи пуховиком. У моді як однотонні кольори, так і ті, що поєднують кілька відтінків.

Стильна тілесно-рожева шапка біні з шарфом у тон
Сіра шапка великої в’язки
Фото: joy-pup.com
Коричнева шапка та коричневий шарф
Фото: joy-pup.com
  • Моделі із декором

Повернулися в моду моделі з декором у вигляді стразів і намистин. Також вона може бути прикрашена брошкою, що акцентує стриманий та лаконічний стиль самої шапки.

В’язана сіра шапка з декором
Фото: joy-pup.com
Темно-сіра в’язана шапка з декором
Фото: joy-pup.com
В’язана сіра шапка з декором
Фото: joy-pup.com
  • З об’ємними візерунками

Теплі та стильні, шапки великої в’язки відмінно підходять як для повсякденного міського образу, так і для вікенду на природі. У тренді — поєднання кількох стилів в’язання та класичні "коси".

Стильна дівчина в трикотажні шапки з помпоном
Фото: joy-pup.com
Дівчина на природі взимку в бузку і зі склянкою кави
Фото: joy-pup.com
Стильна чорно-біла абстрактна шапка на дівчині
Фото: joy-pup.com
  • Яскраві кольори

Такі життєрадісні шапки напевно виділять вас із натовпу і допоможуть пережити погану погоду на позитиві. Сміливо вибирайте червоні – трендовий колір цього сезону, сині, жовті й навіть фіолетові та зелені убори. Також у тренді – різноколірні моделі.

Дівчина в Червона трикотажна шапка з шарф і Червона куртка
Фото: joy-pup.com
Молода жінка в трендовому червоному пальті
Фото: joy-pup.com
Стильна жінка в жовтій в’язаній шапці стоїть біля кафе
Фото: joy-pup.com

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати стильний головний убір в осінньо-зимовому сезоні. Своїми порадами поділилася модна стилістка.

Теги:
#Мода #Головний убір #Шапка #Тренди