Бордовый, бахрома и мех: Андре Тан назвал пять модных трендов зимы 2024 (фото)

По словам украинского дизайнера, некоторые вещи возвращаются из прошлого

Мода стремительно развивается, но в некоторых случаях возвращается к своему прошлому. В этом году зима принесет с собой уже известные нам тренды, как, например, с обувью, которая всегда будет вне времени. И не надо сразу обновлять весь гардероб, чтобы оставаться современными.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал пять модных трендов зимы 2024 года. В список входят металлик, бордовый цвет, акцентные плечи, мягкие и меховые ткани, а также воланы, рюши и бахрома.

Металлик

Один из ведущих стилей зимы 2024 года — металлик и металлизированные ткани. И этот тренд не только на эту зиму, поэтому стоит добавить в свой гардероб вещи в этом оттенке.

Бордовый цвет

Институт цвета Pantone выбрал один из оттенков бордового как один из самых трендовых цветов года, и это решение действительно вдохновило многих дизайнеров. Практически в каждой коллекции, представленной на подиумах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, можно увидеть красные и бордовые акценты: они преобладали в полных образах, вдохновляли в отдельных элементах и добавляли шарм аксессуарам.

Акцентные плечи

Несмотря на то, что структурированные плечи 80-х годов выходят за пределы времени, они, похоже, возвращаются, и выглядит это очень стильно и грациозно. Массивные плечи присутствуют в платьях, пальто торжественного кроя и свитерах.

Воланы, рюши и бахрома

Воланы, рюши и бахрома также находят свое место в новых коллекциях в сезоне зима 2024. Эти декоративные элементы придают изысканности, романтики и грации в одежду, делая образы более женственными и стильными.

Мягкие и меховые ткани

В сезоне зима 2024 трендами стали пушистые пальто, мягкие плащи и меховая отделка где угодно: блейзеры, свитера, меховые сумки. Сделайте упор на тактильных вещах, в которых можно ощутить мягкую приятную фактуру. И, конечно, согреться в холода.

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