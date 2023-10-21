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Модные вязаные шапки на осень-зиму 2023: вы будете невероятно стильной в этих моделях (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Головной убор в тренде завершает модный аутфит
Головной убор в тренде завершает модный аутфит. Фото Freepik

Пять фасонов от уютных и игривых до изысканных и вневременных дизайнов

Шапка – это не просто предмет гардероба, предназначенный для укрытия головы от холода и непогоды. В мире моды шапки уже давно приобрели статус стильного аксессуара, способного не только дополнить образ, но и подчеркнуть вашу индивидуальность.

Какие же фасоны вязаных головных уборов модно носить этой осенью и зимой? Как отмечает портал Joy, в этом сезоне превратить обычный ансамбль в стильный лук способны эти пять трендов.

Модные вязаные шапки на осень и зиму 2023-2024

  • Фасон с помпоном

Такие модели создадут яркий акцент в вашем образе. Выбирайте головные уборы с большим помпоном. Он может привлекать больше внимания контрастным цветом или быть в тон самой шапки.

Стильная шапка с крупным контрастным помпоном
Фото: joy-pup.com
Шапка с большим пушистым помпоном и декором
Фото: joy-pup.com
Шапка с помпоном
Фото: joy-pup.com
  • Шапка бини (Beanie)

Универсальная вязаная шапка, которая плотно облегает голову. Их носят с пальто, а зимой — с шубой или пуховиком. В моде как однотонные цвета, так и сочетающие несколько оттенков.

Стильная телесно-розовая шапка бини с шарфом в тон
Серая шапка крупной вязки
Фото: joy-pup.com
Коричневая шапка и коричневый шарф
Фото: joy-pup.com
  • Модели с декором

Вернулись в моду модели с декором в виде стразов и бусин. Также шапка может быть украшена брошью, акцентирующей сдержанный и лаконичный стиль самой шапки.

Серая вязаная шапка с декором
Фото: joy-pup.com
Темно-серая вязаная шапка с декором
Фото: joy-pup.com
Серая вязаная шапка с декором
Фото: joy-pup.com
  • С объемными узорами

Теплые и стильные, шапки крупной вязки отлично подходят как для повседневного городского образа, так и для уикенда на природе. В тренде — сочетание нескольких стилей вязания и классические "косички".

Стильная девушка в вязаной шапке с помпоном
Фото: joy-pup.com
Девушка на природе зимой в сиреневой шапке и со стаканом кофе
Фото: joy-pup.com
Стильная черно-белая абстрактная шапка на девушке
Фото: joy-pup.com
  • Яркие цвета

Такие жизнерадостные шапки наверняка выделят вас из толпы и помогут пережить ненастную погоду на позитиве. Смело выбирайте красные — трендовый цвет этого сезона, синие, желтые, и даже фиолетовые и зеленые уборы. Также в тренде — разноцветные модели.

Девушка в красной вязаной шапке с шарфом и красной куртке
Фото: joy-pup.com
Молодая женщина в трендовом красном пальто и синей шапке
Фото: joy-pup.com
Стильная женщина в желтой вязаной шапке стоит около кафе
Фото: joy-pup.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильный головной убор в осенне-зимнем сезоне. Своими советами поделилась модный стилист.

Теги:
#Мода #Головной убор #Шапка #Тренды