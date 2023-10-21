Модные вязаные шапки на осень-зиму 2023: вы будете невероятно стильной в этих моделях (фото)

Пять фасонов от уютных и игривых до изысканных и вневременных дизайнов

Шапка – это не просто предмет гардероба, предназначенный для укрытия головы от холода и непогоды. В мире моды шапки уже давно приобрели статус стильного аксессуара, способного не только дополнить образ, но и подчеркнуть вашу индивидуальность.

Какие же фасоны вязаных головных уборов модно носить этой осенью и зимой? Как отмечает портал Joy, в этом сезоне превратить обычный ансамбль в стильный лук способны эти пять трендов.

Модные вязаные шапки на осень и зиму 2023-2024

Фасон с помпоном

Такие модели создадут яркий акцент в вашем образе. Выбирайте головные уборы с большим помпоном. Он может привлекать больше внимания контрастным цветом или быть в тон самой шапки.

Шапка бини (Beanie)

Универсальная вязаная шапка, которая плотно облегает голову. Их носят с пальто, а зимой — с шубой или пуховиком. В моде как однотонные цвета, так и сочетающие несколько оттенков.

Модели с декором

Вернулись в моду модели с декором в виде стразов и бусин. Также шапка может быть украшена брошью, акцентирующей сдержанный и лаконичный стиль самой шапки.

С объемными узорами

Теплые и стильные, шапки крупной вязки отлично подходят как для повседневного городского образа, так и для уикенда на природе. В тренде — сочетание нескольких стилей вязания и классические "косички".

Яркие цвета

Такие жизнерадостные шапки наверняка выделят вас из толпы и помогут пережить ненастную погоду на позитиве. Смело выбирайте красные — трендовый цвет этого сезона, синие, желтые, и даже фиолетовые и зеленые уборы. Также в тренде — разноцветные модели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильный головной убор в осенне-зимнем сезоне. Своими советами поделилась модный стилист.