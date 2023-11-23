Після Києва H&M відновив роботу у Львові: черги для робочого дня чималі (відео)

Був закритий майже два роки

Четвер, 23 листопада, порадував львів'ян та гостей міста тим, що у торгово-розважальному центрі Victoria Gardens свою роботу відновив популярний магазин шведського одягу та косметики H&M. Він не працював з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про відкриття стало відомо зі сторінки ТРЦ в Instagram. А от відео заповнених павільйонів магазину публікують телеграм-канали та пишуть, що черги з покупців чималі.

"Н&M відкрився у Львові: в магазині вже величезні черги. І це четвер, робочий час. Уявіть, що буде на вихідних", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Труха".

ТРЦ Victoria Gardens на мапі

У коментарях користувачі мережі не поділяють думку тих, хто радіє цій новині, зазначаючи, що одяг у магазині не вартий того, щоб за ним стояти у чергах.

Раніше відома компанія зазначала, що хоче відновити роботу в більшості своїх магазинів в Україні з листопада 2023 року.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення росії шведський бренд одягу та косметики H&M не тільки закрив усі свої магазини, а й скасував можливість замовлення товарів онлайн.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 16 листопада, на території київського ТРЦ River Mall, що на Дніпровській набережній, відновив роботу ще один магазин H&M. Під час відкриття можна було спостерігати значний наплив людей, які навіть шикувалися в черги біля входу.