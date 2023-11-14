У Києві відновлять роботу ще два магазини H&M: названо дату та місце

Глобальні ритейлери одягу повертаються до Києва

У четвер, 16 листопада, на території київського ТЦ River Mall, розташованого на Дніпровській набережній, і в Retroville, на проспекті Правди, відкриються магазини одягу H&M.

Це будуть уже третій і четвертий магазини представництва модного гіганта H&M Group, які відновлять свою роботу в столиці після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили одразу кілька столичних Telegram-каналів. Для багатьох любителів шопінгу відкриття магазинів саме цієї мережі є довгоочікуваною подією.

Відомо, що магазин одягу H&M відчинить свої двері для покупців у ТЦ River Mall за адресою Дніпровська набережна, 12 та у Retroville, на проспекті Правди, 47.

Крім цього, найближчим часом планується відновлення роботи взагалі всіх магазинів мережі, які функціонували у Києві до початку війни.

Зокрема H&M відкриються у столичних торгових центрах SkyMall та Dream Town.

Варто зазначити, що до початку повномасштабного вторгнення мережа керувала магазинами у Києві, Львові, Одесі та Харкові. Наразі H&M почали відновлювати роботу саме у столиці.

Наприклад, ось так проходило відкриття H&M у київському торговому центрі "Lavina Mall" на початку листопада.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що блогери зробили огляд цін у київському H&M, який на початку листопада відновив свою роботу у київському торговому центрі "Lavina Mall".

Так, у магазині представлений досить широкий асортимент товарів. Тут можна придбати одяг, текстиль та товари для дому.