В Киеве возобновят работу еще два магазина H&M: названа дата и место

Глобальные ритейлеры одежды возвращаются в Киев

В четверг, 16 ноября, на территории киевского ТЦ River Mall, расположенного на Днепровской набережной, и в Retroville, на проспекте Правды, откроются магазины одежды H&M.

Это будут уже третий и четвертый магазины представительства модного гиганта H&M Group, которые возобновят свою работу в столице после начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили сразу несколько столичных Telegram-каналов. Для многих любителей шопинга открытие магазинов именно этой сети является долгожданным событием.

Известно, что магазин одежды H&M распахнет свои двери для покупателей в ТЦ River Mall по адресу: Днепровская набережная, 12 и в Retroville по проспекту Правды, 47.

Кроме этого, в самое ближайшее время планируется возобновление работы вообще всех магазинов сети, которые функционировали в Киеве до начала войны. В частности H&M откроются в столичных торговых центрах SkyMall и Dream Town.

Стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения сеть управляла магазинами в Киеве, Львое, Одессе и Харькове. На данный момент H&M начали возобновлять работу именно в столице.

К примеру, вот так проходило открытие H&M в киевском торговом центре "Lavina Mall":

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что блогеры сделали обзор цен в киевском H&M, который в начале ноября возобновил свою работу в киевском торговом центре "Lavina Mall". Так, в магазине представлен достаточно широкий ассортимент товаров. Здесь можно приобрести одежду, текстиль и товары для дома.