Враг давит, но ВСУ держат оборону: в Генштабе назвали самый "горячий" участок фронта (карта)

рф не оставляет попыток захватить как можно больше украинских земель

Идет 639-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 23 ноября по всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения. На Купянском направлении интенсивность боев несколько снизилась, наиболее активным враг был на Авдеевском направлении.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки враг нанес 2 ракетных и 42 авиационных удара. Он также совершил более 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки. Силы обороны отбили 3 атаки.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия у Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Наши воины наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Россияне наступали восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, но успеха не имели. Наши воины за минувшие сутки отразили в этом районе 20 атак.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины отразили 14 атак врага. Россияне наступали в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Как сообщал "Телеграф" в ночь на 24 ноября под Москвой — в Люблино произошел пожар на электроподстанции Чагино. Огонь охватил 200 квадратных метров площади.