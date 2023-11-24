Огонь с неба или курили где попало? Около москвы сгорела еще одна подстанция (видео)

Официально причины пожара не сообщаются

Возле российской столицы продолжают внезапно гореть объекты энергетической инфраструктуры. В этот раз в ночь с 23 на 24 ноября благодатный огонь сошел на подстанцию Чагино, которая находится в пригороде москвы – Люблино.

Об этом сообщает российский независимый канал ASTRA. По данным канала, причины пожара пока неизвестны.

"В Москве пылает электроподстанция Чагино. Очевидцы говорят о столбе черного дыма. Причина пожара неизвестна", – говорится в сообщении.

О пожаре сообщили еще несколько каналов. Один из них указал, что очаг огня находится якобы в здании трансформатора.

"Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции "Чагино" в Москве. Площадь огня сейчас – 200 квадратов. По округе разносится густой дым", – написал канал. Позже появились сообщения о том, что пламя удалось потушить. Однако причину пожара официально все еще не указывают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 23 ноября в российском Подмосковье было неспокойно. Сначала там видели яркие вспышки в небе, после чего возник пожар в районе электроподстанции.

А недавно дроны атаковали завод по производству "Кинжалов" в Подмосковье.