Летели на москву? В россии снова заявили об атаке украинских беспилотников (фото, видео)
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В рф заявили, что никто не пострадал
Неизвестные беспилотники снова пытались атаковать цели на территории россии. Власти рф сообщили, что украинский беспилотник якобы был сбит в подмосковье.
Как заявил мэр москвы сергей собянин, в ночь на 19 ноября в Богородском городском округе ПВО сбила БПЛА. По его словам, летательный аппарат пытался атаковать москву.
Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работали экстренные службы.
В то же время telegram-канал SHOT сообщил, что обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино. Отмечается, что дорога в том районе была перекрыта. Предварительно, автомобили и люди не пострадали.
Кроме того, было опубликовано видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент уничтожения беспилотника. На нем можно увидеть яркую вспышку на горизонте.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в российском населенном пункте Валуйки, расположенном в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной, произошел пожар в военном госпитале.