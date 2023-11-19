Летели на москву? В россии снова заявили об атаке украинских беспилотников (фото, видео)

В рф заявили, что никто не пострадал

Неизвестные беспилотники снова пытались атаковать цели на территории россии. Власти рф сообщили, что украинский беспилотник якобы был сбит в подмосковье.

Как заявил мэр москвы сергей собянин, в ночь на 19 ноября в Богородском городском округе ПВО сбила БПЛА. По его словам, летательный аппарат пытался атаковать москву.

Он подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работали экстренные службы.

Обломки БПЛА

В то же время telegram-канал SHOT сообщил, что обломки беспилотника упали на Горьковское шоссе в районе поселка Монино. Отмечается, что дорога в том районе была перекрыта. Предварительно, автомобили и люди не пострадали.

Приблизительный район падения БПЛА

Кроме того, было опубликовано видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент уничтожения беспилотника. На нем можно увидеть яркую вспышку на горизонте.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в российском населенном пункте Валуйки, расположенном в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной, произошел пожар в военном госпитале.