В небе слышали свист и жужжание: в Подмосковье после неспокойной ночи наступил блэкаут (видео)

О пострадавших не сообщается

В ночь на 23 ноября в российском Подмосковье было неспокойно. Сперва там видели яркие вспышки в небе, после чего возник пожар в районе электроподстанции.

Местные жители рассказали, что события происходили около часа ночи, пишут росСМИ. После вспышки в районе Лыткарино пропало электричество.

По данным источника, без света остались сразу несколько населенных пунктов Подмосковья. Электричество подали спустя полтора часа после инцидента.

По данным другого источника, без электричества в результате пожара остались свыше десяти населенных пунктов Московской области. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

По другой информации, над местом происшествия также слышали звуки взрывов. Пропагандисты пишут, что они произошли якобы из-за замыкания на электроподстанции.

Один из очевидцев событий рассказал, что сперва увидел "яркое зарево в небе и услышал свист, жужжание и будто ультразвук" со стороны электроподстанции. В ряде населенных пунктов перебои не только с электричеством, но также со связью и подачей воды.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно дроны атаковали завод по производству "Кинжалов" в Подмосковье.