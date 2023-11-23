У небі чули свист і дзижчання: у Підмосков’ї після неспокійної ночі настав блекаут (відео)

Про постраждалих не повідомляється

У ніч проти 23 листопада у російському Підмосков’ї було неспокійно. Спочатку там бачили яскраві спалахи в небі, після чого виникла пожежа в районі електропідстанції.

Місцеві жителі розповіли, що події відбувалися близько першої години ночі, пишуть росЗМІ. Після спалаху в районі Литкаріно зникла електрика.

За даними джерела, без світла залишилося одразу кілька населених пунктів Підмосков’я. Електрику подали через півтори години після інциденту.

За даними іншого джерела, без електрики внаслідок пожежі залишилося понад десять населених пунктів Московської області. Причини займання поки що залишаються невідомими.

За іншою інформацією, над місцем пригоди також чули звуки вибухів. Пропагандисти пишуть, що вони сталися нібито через замикання електропідстанції.

Один із очевидців подій розповів, що спершу побачив "яскраву заграву в небі і почув свист, дзижчання і ніби ультразвук" з боку електропідстанції. У низці населених пунктів перебої не лише з електрикою, але також із зв’язком та подачею води.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно дрони атакували завод з виробництва "Кинджалів" у Підмосков’ї.