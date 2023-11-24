"Майже втричі більше, ніж 2014-го": Зеленська назвала кількість жінок у ЗСУ

Дедалі більше жінок стають на захист України

Виступаючи на Українському Жіночому Конгресі, перша леді Олена Зеленська заявила, що все більше жінок бере участь у захисті України у лавах ЗСУ. Вона назвала цифру 43 з половиною тисячі.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа". Також, за словами Зеленської, дедалі більше українок розвивають власний бізнес.

"Ми з вами самі пишемо роль жінок, вона вже змінилася і продовжує змінюватися. Дві важливі цифри: за даними кадрового центру ЗСУ, на даний момент у нас уже 43 з половиною тисяч жінок військовослужбовців. Це майже втричі більше, ніж у 2014-му. Друга знакова цифра — 56 відсотків створених бізнесів за цей рік це жіночий бізнес, що більше, ніж будь-коли. Мені здається, що з цих цифр складається дуже виразна форма українського жіночого лідерства зараз", — зазначила перша леді України.

Примітно, що ще в середині жовтня Міноборони повідомляло, що у ЗСУ служить майже 43 тисячі жінок. Уточнювалося, що за два роки кількість жінок в армії зросла на 12 тисяч. Судячи зі слів Олени Зеленської, із середини жовтня ще сотні українок вступили до ЗСУ.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Різниця у зарплатах та права у політиці: що знакові жінки країни говорять про гендерну рівність в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за добу 23 листопада по всій лінії фронту сталося 64 бойові зіткнення. На Куп’янському напрямку інтенсивність боїв дещо знизилася, найактивнішим ворог був на Авдіївському напрямку.