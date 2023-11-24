Ворог тисне, але ЗСУ тримають оборону: у Генштабі назвали "найгарячішу" ділянку фронту (карта)

РФ не залишає спроб захопити якнайбільше українських земель

Триває 639-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 23 листопада, по всій лінії фронту сталося 64 бойові зіткнення. На Куп’янському напрямку інтенсивність боїв дещо знизилася, найактивнішим ворог був під Авдіївкою.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, за минулу добу ворог завдав 2 ракетних і 42 авіаційних ударів. Він також здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районі Синьківки. Сили оборони відбили 3 атаки.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії у Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Тут наші захисники відбили 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Наші воїни завдають ворогові ураження в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогові значних втрат. Росіяни наступали на схід від Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, але успіху не мали. Наші воїни за минулу добу відбили у цьому районі 20 атак.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога. Росіяни наступали в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Як повідомляв "Телеграф" у ніч проти 24 листопада під Москвою — у Любліно сталася пожежа на електропідстанції Чагіно. Вогонь охопив 200 метрів квадратних площі.