Війна — день 639: росіяни не можуть стримати ЗСУ та залякують українців "масованими ударами"

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 24 листопада 2023 року. Збройні сили України повільно, але впевнено досягають успіхів, що не залишилося непоміченим для Європи. Російські окупанти не можуть досягти будь-яких значних досягнень на фронті, тому підло обстрілюють мирних жителів і намагаються поширити паніку, розсилаючи маніпулятивні попередження про нібито підготовку масових ударів по енергетиці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:01 "Шахеди" продовжують вештатися повітряним простором України. Наразі загроза діє для Черкаської, Вінницької та Хмельницької областей.

Водночас у тимчасово окупованому російськими терористами Джанкої прогриміли вибухи. Повідомляється, що було щонайменше сім потужних вибухів, інші подробиці поки що невідомі.

00:00 У Повітряному просторі України ворожі дрони, є загроза для Одеської та Кіровоградської областей, попереджають Повітряні сили ЗСУ.

Про те, що відбувалося 21 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 636: бої на сході загострюються, а ЗСУ просуваються на Херсонщині

Інформацію за 22 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 637: ЗСУ тиснуть на Херсонщині, а росіянам доводиться розтягувати сили

З даними за 23 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 638: ЗСУ просунулися на півдні, а окупанти атакують на чотирьох напрямках