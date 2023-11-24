Цифра зростає: Гетманцев розповів, скільки Україна втрачає грошей через повітряні тривоги

Сума збитків залежить від регіону

В Україні через постійну загрозу обстрілів з боку росії регулярно оголошується повітряна тривога. Це призводить до значних збитків у економіці.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, у 2022 році в Україні збитки від тривог складали 7 млрд грн за добу.

Народний депутат повідомив, як змінилася ця цифра у 2023 році. Він підкреслив, що у випадку підрахунку збитків у прив’язці до ВВП, вони постійно збільшуються. Але, якщо враховувати номінально зростаючий, за оцінками НБУ, ВВП, він цього року становитиме 6,63 трлн грн.

За словами Гетманцева, якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки, збитки за чисту добу тривоги умовно становитимуть — 9 млрд грн. Варто зазначити, що тут мова йде про умовну добу, коли тривога триває весь час.

Він підкреслив, що такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. За словами нардепа, на приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, на думку Гетманцева, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав доручення Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години. Своєю чергою речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що таке рішення ще не прийнято.