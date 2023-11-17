МіГи з повітряними тривогами набридли: Зеленський дав доручення військовим та уряду

Через повітряні тривоги будь-яка діяльність в Україні паралізується

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача. Серед тем також було порушено питання про тривалі тривоги під час вильотів російських МіГ. Глава держави доручив розв'язати це питання.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. За словами Володимира Зеленського, через російські ракети робота країни не повинна бути паралізована.

"Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "кинджалів" не паралізували країну на години", — зазначив глава держави.

Зазначимо, що під час повітряної тривоги у Києві та інших містах припиняє роботу наземний громадський транспорт, а також наземні гілки метро. Окрім цього, закриваються торгові центри, кафе, ресторани, банки, лікарні та інші установи, припиняється навчальний процес у всіх закладах освіти. Іноді повітряна тривога через злети російських літаків МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал", затягується на кілька годин. Через це бізнес та державні установи втрачають прибуток, а українці не можуть дістатися додому чи витрачають набагато більше часу, аби вирішити заплановані справи. До речі, вартість послуг таксі під час повітряної тривоги зростає у двічі, а то й утричі через підвищений попит.

Раніше у ЗСУ розповіли, що потрібно для того, щоб скасували тривоги під час зльоту МіГів. За словами військових, градацію рівнів небезпеки можна запровадити лише за рішенням найвищого керівництва країни, але небезпека при цьому не зникне.

Про що ще говорили на Ставці

Міністр оборони України Рустем Умеров доповів президенту про ситуацію на фронті та нагальні потреби військових. Зокрема, Сили оборони потребують техніки, ракет, боєприпасів, обладнання та послуг, тобто у всьому необхідному для подальшої деокупації України.

Також Зеленський із воєначальниками обговорили реалізацію договорів з українським ОПК та із закордонними постачальниками, систематизацію очікуваної міжнародної технічної допомоги.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин доповів українському президентові про збільшення обсягів виробництва на українських підприємствах ОПК. Крім цього, розповів про нинішній стан та перспективи української багаторічної ракетної програми, прийнятої ще 2021 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командир оперативно-стратегічної групи "Таврія" Олександр Тарнавський, перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України Едуард Москальов та командувач ОТГ "Схід" Юрій Содоль доповіли Володимир доповіли Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті Зокрема обговорили Лиманський, Бахмутський та Авдіївський напрям, а також Херсон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський підтвердив успіхи ЗСУ у Херсонській області. Президент показав перші фото із Лівого берега.