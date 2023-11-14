По всій Україні повітряна тривога, загроза "Кинджалів": всі подробиці

Сирену чутно у всіх областях України

Повітряна тривога поширилась територією України. Було зафіксовано зліт одного борту ворожої авіації повітряних сил росії.

Існує загроза удару ракетами типу "Кинжал". Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС рф", — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

14:37 було оголошено повітряну тривогу, яка почалась зі столиці України та Вінницької області. Потім її підхопили й інші регіони України.

14:40 сирена пролунала у всіх областях нашої держави.

Мапа повітряних тривог станом на 14:40

Моніторингові чати повідомляють, що існує ймовірність тривалої повітряної тривоги, адже політ МіГ-31к може відбуватися з дозаправкою в повітрі. У такому випадку небезпека триватиме в межах 3-5 годин.

"Залишайтесь в укриттях до відбою", — додається у повідомленні.

Чим небезпечні "Кинджали"

Ракети "Кинджал" є небезпечнішими, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку у 10 разів, та ще легко маневрують у повітрі. Вони набагато швидші за "Іскандери" та "Калібри", а дальність польоту, при запуску з літака, становить 3 000 км.

Системи ППО, які наразі є в Україні, здатні збивати ці ракети.

Нагадаємо, що у понеділок, 13 листопада, також була оголошена масштабна повітряна тривога. Тоді "Телеграф" повідомляв про загрозу ракетного удару через активність двох Ту-22м3.