В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога: всі подробиці (оновлено)

Сирену було чутно у більшості областей України

Україною ширилась масштабна повітряна тривога, яка наразі вже закінчилась. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару.

Спостерігалась активність стратегічної авіації вздовж східного кордону України. Про це інформували моніторингові чати.

"Загроза застосування ворогом крилатих ракет Х-22 зі східного напрямку", — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. Зокрема, на східному кордоні була помічена активність двох Ту-22м3.

Водночас моніторингові чати писали про загрозу одразу для низки областей:

Київська (у тому числі місто Київ);

Чернігівська;

Сумська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Житомирська.

Карта повітряних тривог станом на 12:54

12:38 була оголошена повітряна тривога у Сумській області та поширювалась далі південними, східними, центральними та північними областями.

12:53 була інформація про ймовірний пуск ракет у напрямку Дніпропетровської області. Але, на щастя, минулось без ракетних ударів з боку окупантів.

12:56 областями почав поширюватись відбій тривоги. Наразі пусків ракет не зафіксовано.

Проте Повітряні Сили ЗСУ інформують, що південний та східний регіон ще мають деяку загрозу:

"На південно-східному напрямку зберігається активність ворожої тактичної авіації! Загроза застосування авіаційного озброєння".

Нагадаємо, що у пʼятницю, 10 листопада, масштабна повітряна тривога тривала більш як чотири години.