Пост про тривоги і МіГ-"тривоги", які не призводять до ракетних пусків, але зупиняють купу процесів в Україні. Як думаєте, як на них реагують іноземці, які тут працюють?

Сьогодні вдень мав зустріч з дипломатом однієї західної країни (не можу конкретизувати). Прогуділа тривога. І він, за деякий час, отримує повідомлення: це МіГ, йти в сховище НЕ треба.

Я спитав, мій співрозмовник каже, що це у них протокол безпеки. Служба посольства дивиться, яке джерело тривоги, і дає рекомендацію. Так от: за його словами, абсолютна більшість тривог за ті місяці, поки він тут працює, отримували маркування "прямої небезпеки немає".

Були також ті, що маркувалися як реальні тривоги, коли дипломати мають іти у сховище. Але зльоти МіГів вважаються такими "тривогами", під час яких можна виходити і йти далі, куди планував.

Ще раз — це західний дипломат. Від країни, для якої безпека — зовсім не пустий звук!

На жаль, для КМВА і для української влади загалом очевидна задача диференціації тривог виявилася "очінь сложна".

За 18 місяців після початку великої війни, за 6 місяців після того, як Patriot довели здатність захищати Київ навіть від балістики — влада продовжує дарувати ЙР легку здатність вести проти України економічну війну. Достатньо витратити цистерну соляри на пуск МіГа — і Київ логістично розривається на два береги, водії витрачають не меншу кількість бензину у заторах, чимало економічних агентів припиняють роботу, у когось псується товар, у інших зриваються зустрічі, стрес, втрата нервових клітин тощо.

Навіть дивно, що ЙР не використовує цей дешевий для них і дорогий для нас важіль ще частіше.

Хоча ж рішення очевидне: запровадити кілька рівнів тривоги.

Це стало очевидне навіть для повернутих на безпеці посольств, але не для нас.

І не кажіть мені про те, що "все одно немає 101% гарантії; може ж прилетіти, а ти готовий відповідати…". Це — МАЯЧНЯ. Так, 101% гарантії немає. Але його немає навіть тоді, коли оголошеної тривоги немає! Вкотре доведено балістикою по Київщині на минулих вихідних. Нагадаю, тоді тривогу включили вже ПІСЛЯ того, як ППО збили той іскандер. Підніміть руку, хто завжди без тривоги сидить у сховищі у Києві?

І тим більше не кажіть про те, що влада турбується про людей і їхню безпеку, коли пускає МіГ-тривоги. Це ЩЕ БІЛЬША МАЯЧНЯ. Єдине, до чого призводить така "турбота" — це до тотального ігнорування тривог людьми. Бачу це постійно, і не лише в Києві. У підсумку ігнорують і ті "тривоги", які ні про що, і ті, які реально несуть загрозу.

Єдине, для чого вони потрібні — це для того, щоб влада могла зняти з себе відповідальність. Виходить типу такого: ваша безпека нас не цікавить, економікою ми також не сильно переймаємося, але ми не винні.

Знаю, що є і пересічні люди, які підтримують підхід "чим більше тривог, тим краще" — але погодитися з цим не можу.

Я не знаю, чи реально поламати підхід який є зараз, і запровадити ці очевидні та давно перезрілі зміни. Але краще зробити це пізно, ніж ніколи.