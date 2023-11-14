Пост о тревогах и МиГ-"тревогах", которые не приводят к ракетным пускам, но останавливают кучу процессов в Украине. Как думаете, как на них реагируют работающие здесь иностранцы?

Сегодня днем встречалась с дипломатом одной западной страны (не могу конкретизировать). Прогудела тревога. И он, через некоторое время, получает сообщение: это МиГ, идти в укрытие не надо.

Я спросил, что мой собеседник говорит, что это у них протокол безопасности. Служба посольства смотрит, какой источник тревоги и дает рекомендацию. Так вот: по его словам, абсолютное большинство тревог за те месяцы, пока он здесь работает, получали маркировку "прямой опасности нет".

Были также маркировавшиеся как реальные тревоги, когда дипломаты должны идти в хранилище. Но взлеты МиГов считаются такими "тревогами", во время которых можно выходить и идти дальше, куда планировалось.

Еще раз – это западный дипломат. От страны, для которой безопасность – совсем не пустой звук!

К сожалению, для КМВА и для украинской власти в целом очевидная задача дифференциации тревог оказалась "очень сложна".

Через 18 месяцев после начала большой войны, через 6 месяцев после того, как Patriot доказали способность защищать Киев даже от баллистики — власти продолжают даровать ЙР легкую способность вести против Украины экономическую войну. Достаточно потратить цистерну соляры на пуск МиГа — и Киев логистически разрывается на два берега, водители тратят не меньшее количество бензина в пробках, многие экономические агенты прекращают работу, у кого-то портится товар, у других срываются встречи, стресс, потеря нервных клеток и т.д.

Даже удивительно, что ЙР не использует этот дешевый для них и дорогой для нас рычаг еще чаще.

Хотя решение очевидно: ввести несколько уровней тревоги.

Это стало очевидным даже для возвращенных на безопасности посольств, но не для нас.

И не говорите мне о том, что "все равно нет 101% гарантии; может же прилететь, а ты готов отвечать…". Это — БРЕД. Да, 101% гарантии нет. Но ее нет даже тогда, когда объявленной тревоги нет! В который раз доказано баллистикой по Киевщине на минувших выходных. Напомню, тогда тревогу включили уже после того, как ПВО сбили тот искандер. Поднимите руку, кто всегда без тревоги сидит в укрытии в Киеве?

И тем более не говорите о том, что власть беспокоится о людях и их безопасности, когда пускает МиГ-тревоги. Это еще больше бред. Единственное, к чему приводит такая "забота" — это тотальное игнорирование тревог людьми. Вижу это постоянно, и не только в Киеве. В итоге игнорируют и те "тревоги", которые ни о чем, и те, которые реально несут угрозу.

Единственное, для чего они нужны – это для того, чтобы власть могла снять с себя ответственность. Выходит типа такого: ваша безопасность нас не интересует, экономикой мы тоже не сильно озабочены, но мы не виноваты.

Знаю, что есть и обычные люди, поддерживающие подход "чем больше тревог, тем лучше" — но согласиться с этим не могу.

Я не знаю, реально ли поломать подход, который есть сейчас, и ввести эти очевидные и давно перезревшие изменения. Но лучше сделать это поздно, чем никогда.