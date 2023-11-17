Жива мішень: ЗСУ знищили під Скадовськом понад 70 окупантів – ЗМІ

Невдала спроба росіян здійснити відволікаючий маневр

Під час бойових дій біля Скадовська Херсонської області бійці ЗСУ знищили 76 російських окупантів. Це сталось 10 листопада.

Як повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власне джерело, штаб угруповання "Днєпр" ініціював наказ здійснити марш у Голопристанський район Херсонської області силами двох батальйонів. Метою маневру було відволікти ЗСУ та ввести українські війська в оману стосовно істинного задуму військового командування.

Воїни ЗСУ завдали удару по особовому складу 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу рф під час перебування окупантів у селі Гладківка. В результаті удару загнуло 76 росіян.

Слід зазначити, що розслідування реальних причин цього інциденту росія не веде, натомість робиться спроба ретельно приховати "явно злочинний" наказ угруповання, внаслідок якого військовослужбовці стали живою мішенню.

Крім того, під час контрнаступу на Запоріжжі українським військовим вдалось провести унікальну операцію. Вони змогли увірватися в розташування одного з підрозділів окупантів та знищили всіх, хто там перебував.

Також "Телеграф" повідомляв, що під час спроб штурмувати Авдіївку втрати росіян більші, ніж у Вугледарі та Бахмуті.