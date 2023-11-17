Укр

Живая мишень: ВСУ уничтожили под Скадовском более 70 оккупантов — СМИ

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Автор
Российский военнослужащий Новость обновлена 17 ноября 2023, 11:24
Российский военнослужащий. Фото Укрінформ

Неудачная попытка россиян совершить отвлекающий маневр

Во время боевых действий возле Скадовска Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили 76 российских окупантов. Это произошло 10 ноября.

Как сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственный источник, штаб группировки "Днепр" инициировал приказ совершить марш в Голопристанский район Херсонской области силами двух батальонов. Целью маневра было отвлечь ВСУ и ввести украинские войска в заблуждение по поводу истинного замысла военного командования.

Воины ВСУ нанесли удар по личному составу 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа россии во время пребывания оккупантов в селе Гладковка. В результате удара погибло 76 россиян.

Следует отметить, что расследование реальных причин этого инцидента россия не ведет, а делается попытка тщательно скрыть "явно преступный" приказ группировки, в результате которой военнослужащие стали живой мишенью.

Кроме того, во время контрнаступления в Запорожье украинским военным удалось провести уникальную операцию. Они смогли ворваться в расположение одного из подразделений оккупантов и уничтожили всех, кто там находился.

Также "Телеграф" сообщал, что во время попыток штурмовать Авдеевку потери россиян больше, чем в Угледаре и Бахмуте.

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