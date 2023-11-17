Неудачная попытка россиян совершить отвлекающий маневр

Во время боевых действий возле Скадовска Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили 76 российских окупантов. Это произошло 10 ноября.

Как сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собственный источник, штаб группировки "Днепр" инициировал приказ совершить марш в Голопристанский район Херсонской области силами двух батальонов. Целью маневра было отвлечь ВСУ и ввести украинские войска в заблуждение по поводу истинного замысла военного командования.

Воины ВСУ нанесли удар по личному составу 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа россии во время пребывания оккупантов в селе Гладковка. В результате удара погибло 76 россиян.

Следует отметить, что расследование реальных причин этого инцидента россия не ведет, а делается попытка тщательно скрыть "явно преступный" приказ группировки, в результате которой военнослужащие стали живой мишенью.

Кроме того, во время контрнаступления в Запорожье украинским военным удалось провести уникальную операцию. Они смогли ворваться в расположение одного из подразделений оккупантов и уничтожили всех, кто там находился.

Также "Телеграф" сообщал, что во время попыток штурмовать Авдеевку потери россиян больше, чем в Угледаре и Бахмуте.