"Больше чем в Угледаре и Бахмуте": какие потери понесли россияне под Авдеевкой

Наибольшие потери россияне понесли в первые дни штурма

Россияне во время попыток штурмовать Авдеевку потеряли больше техники, чем в Угледаре и Бахмуте и уже превысили четыре сотни единиц.

Как рассказал в интервью Укринформу начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, общие потери оккупантов в этом районе превысили три-четыре тысячи только убитыми. Еще 7-8 тысяч российских солдат получили ранения.

"Многие говорят, что потери противника на Авдеевском направлении уже превысили его потери и в Угледаре, и в Бахмуте", — говорит он.

По словам Барабаша, по разным оценкам потери в технике россиян составили от 200 до 400 единиц, однако он склоняется ко второму варианту. По его словам, лишь в первый день обострения, 10 октября, россияне двинулись колонами на Авдеевку и много техники в них было уничтожено.

"10 октября, когда они ушли, ехало около 100 единиц техники и около 60 из нее было уничтожено. Они шли колоннами, во время первой волны многие техники уничтожены", — подчеркнул глава ГВА.

Напомним, в конце октября спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун говорил, что возле Авдеевки было уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой техники. При этом бои за город он назвал самым большим поражением россиян.