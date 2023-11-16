"Выкосили всю располагу, перебили всех": стало известно о впечатляющей операции украинских бойцов

У оккупантов заявили о значительных потерях

Украинским военным в ходе контрнаступления в Запорожской области удалось провести уникальную операцию. Они смогли ворваться в расположение одного из подразделений оккупантов и уничтожили всех, кто там находился.

Об этом сообщил колаборант Владимир Новиков по кличке Алабай, который с 2014 года воевал на стороне днр и возглавлял отряд "Троя", а теперь воюет на стороне рф. Видео с рассказом оккупанта обнародовал украинский журналист Денис Казанский.

По словам оккупанта, украинская ДРГ зашла в расположение подразделения россиян. "Выкосили располагу", — заявил он.

Новиков также опубликовал видео с последствиями этой операции украинских военных. На нем можно увидеть тела российских оккупантов. На видео также можно услышать голоса с характерным кавказским акцентом.

Колаборант рассказал о подробностях случившегося. По его словам, украинские военные, с применением бесшумного оружия ликвидировали часовых и зашли в подвальное помещение, которое оккупанты использовали как расположение. После этого они забросали его гранатами, а также обстреляли из стрелкового оружия.

Он рассказал, что в из-за неразберихи российские военные открыли хаотичный огонь, в результате которого пострадали их же сослуживцы. Новиков отмечает, что потери оккупантов "были огромными".

Он обвинил в случившемся российское командование. По его словам, командиром подразделения не было грамотно организовано охранение объекта.

Напомним, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в интервью "Телеграфу" заявил, что наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях ВСУ следовало сворачивать, максимум через два месяца с их начала.