Чи скасують тривоги через зліт "МіГів"? У ЗСУ розповіли, що для цього потрібно

Рішення про перегляд порядку включення тривог приймають не Повітряні сили ЗСУ

Попри те, що українці втомилися від тривог, пов’язаних із польотами російських літаків МіГ-31К, проте запровадити певну градацію рівнів небезпеки можна лише за рішенням найвищого керівництва країни.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, подібні питання піднімаються не вперше, проте таке рішення приймати не просто, оскільки загроза "Кинджалів" нікуди не поділася.

"Небезпека є. Вона нікуди не дівається. Як при загрозі застосування балістичного озброєння: зрозуміло, що буде оголошуватися тривога в тих чи інших регіонах, куди може досягти балістика. МіГ-31К може дістати в будь-яку точку нашої держави", — сказав він.

При цьому Ігнат зазначив, що тривалі тривоги справді впливають на роботу економіки та бізнесу, а також на навчальний процес у школах та функціонування інших сервісів.

За його словами, зараз йде багато розмов про введення рівнів небезпеки для позначення тривог, проте подібні рішення можуть прийматися лише на рівні вищого керівництва країни, а Повітряні сили можуть їх лише виконувати. При цьому Ігнат додав, що Повітряні сили мають свій telegram-канал, в якому можна отримувати оперативну інформацію про те, де і чому оголошено тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що собою представляють ракети "Кинжал", які можуть запускати літаки МіГ-31К, а також чому вони вважаються настільки небезпечними, що тривогу включають по всій країні.