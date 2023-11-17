Успіх ЗСУ на Херсонщині: Зеленський підтвердив, показавши фото з передової

Про створення там плацдармів повідомили морпіхи та Генштаб

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото із Лівого берега Херсонської області. Він подякував нашим воїнам за рух уперед.

Фото Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі. Їхні автори — Костянтин та Влада Ліберови.

"Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному та кожному, хто повертає Україні свободу та справедливість!", — підписав кадри президент.

Нагадаємо, 17 листопада ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про успіхи Сил оборони на лівобережжі Херсонщини. Пресслужба Морської піхоти ЗСУ повідомила, що внаслідок заздалегідь спланованих заходів Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонщині. У ході операції морпіхам вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Як раніше коментувала прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, йдеться про бойові дії на лінії від 3 до 8 км від зрізу води вздовж усього берега Дніпра.

Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Наразі проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії, виявляються шляхи логістичного постачання ворога, здійснюється розвідка місць розташування окупантів з метою їхнього подальшого знищення. Продовжуються важкі бої, щоб відтіснити ворога подалі від правого берега. Це захистить громадянське населення від постійних російських обстрілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що про атаки ЗСУ на лівобережжі Херсонщини говорили й західні аналітики, й російські пропагандисти. Про складнощі окупантів говорив навіть російський диктатор володимир путін. Він назвав це новим контрнаступом ЗСУ.