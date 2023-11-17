Звільнили чи ні? У скандалі з Фаріоном новий гучний поворот

З мережі зникли майже всі підтвердження звільнення Фаріон

Повідомлення про звільнення одіозної Ірини Фаріон із Львівської політехніки зникли із сайту та соціальних сторінок університету. При спробі переходу за посиланням з’являється повідомлення про те, що сторінка недоступна.

Язикознавиця вже відреагувала, їдко пожартувавши, що це вона "видала політехніку". Про це екснардепка написала у своєму Telegramm-каналі.

Так, у п’ятницю, 17 листопада повідомлення про звільнення екснардепки Ірини Фаріон зникли з сайту Національного університету "Львівська політехніка". На екрані при переході за посиланням висвічується повідомлення з написом: "У вас недостатньо прав для доступу до цієї сторінки"

У заблокованому повідомленні йшлося, що "відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю Національний університет "Львівська політехніка" з 16 листопада 2023 року розриває трудову угоду з професором кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Іриною Фаріон".

При цьому інформація про звільнення Фаріон доступна на сторінці міністра освіти та науки Оксена Лісового у Facebook. У середу, 15 листопада, він заявив, що Львівська політехніка звільнила Фаріон — відповідний наказ уже підписано ректором. Міністр оприлюднив копію відповідного наказу із печатками відділу кадрів. Але пізніше пост відредагували та прибрали фото документа.

Раніше "Телеграф" розповів, які шанси на відновлення Фаріону на роботі. Чи вдасться їй ще десь працевлаштуватися після скандалу і яке має політичне майбутнє.