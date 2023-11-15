Ірину Фаріон звільнили зі Львівського політеху: деталі

Чиновниця втратила посаду

Скандальна екснардеп Ірина Фаріон через скандал з образами військовослужбовців "Азова" та зливом даних студента з Криму втратила посаду в Національному університеті "Львівська політехніка".

Знімок наказу ректора з’явився в соціальних мережах, а пізніше інформацію про це підтвердив міністр освіти Оксен Лісовий у Facebook.

Як видно на знімку документа, Фаріон більше не працюватиме в університеті з 16 листопада. Бухгалтерії було доручено провести із нею всі встановлені законодавством розрахунки.

Як поінформував журналіст Андрій Цаплієнко, приводом для звільнення стало порушення статті 41 трудового кодексу (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи).

Лісовий же натякнув, що наказ про звільнення був підписаний ректором після протестів студентів, які висловили свою позицію після скандалу з Фаріон.

"Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти", — зазначив Лісовий.

Як повідомлялося раніше, Фаріон потрапила в новий скандал, образивши бійців "Азова" через те, що вони говорять російською мовою. У відповідь на це вона отримала шквал критики, до якої приєднався і майор ЗСУ Максим Жорін.

13 листопада студент із Криму написав Фаріон зі словами підтримки українською мовою, а та не вигадала нічого кращого, ніж оприлюднити листа, не приховуючи імені відправника. Через кілька годин до нього прийшли силовики з ФСБ.