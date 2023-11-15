Ирину Фарион уволили из Львовского политеха: детали

Чиновница потеряла должность

Скандальная экс-нардеп Ирина Фарион из-за скандала с оскорблениями военнослужащих "Азова" и сливом данных студента из Крыма потеряла должность в Национальном университете "Львовская политехника".

Снимок приказа ректора появился в социальных сетях, а позже информацию об этом подтвердил министр образования Оксен Лисовый в своем Facebook.

Как видно на снимке документа, Фарион больше не будет работать в университете с 16 ноября. Бухгалтерии было поручено провести с ней все установленные законодательством расчеты.

Как проинформировал журналист Андрей Цаплиенко, поводом для увольнения стало нарушение статьи 41 трудового кодекса (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы).

В свою очередь Лисовой намекнул, что приказ об увольнении был подписан ректором после протестов студентов, которые высказали свою позицию после скандала с Фарион.

"Позиция министерства неизменна – людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования", — отметил Лисовый.

Как сообщалось ранее, Фарион попала в новый скандал, оскорбив бойцов "Азова" из-за того, что они говорят на российском языке. В ответ на это она получила шквал критики, к которой присоединился и майор ВСУ Максим Жорин.

13 ноября студент из Крыма написал Фарион со словами поддержки на украинском языке, а та не придумала ничего лучше, чем обнародовать письмо не скрывая имени отправителя. Несколько часов спустя к нему пришли силовики с ФСБ.