"Геть Фаріон": львовские студенты массово вышли против скандальной преподавательницы (фото и видео)

Молодые люди настроены решительно

В Национальном университете "Львовская политехника", где преподает скандально известная Ирина Фарион, требуют ее увольнения. Среди митингующих — студенты НУ "Львовская политехника", ЛНУ Ивана Франко, колледжа индустрии моды КНУКиМ и другие — начале они исполнили гимн Украины.

Кадры происходящего в университете публикуют в сети. "Геть Фаріон", — скандируют студенты. Еще один их лозунг — "Освіта без популістів".

На опубликованных кадрах видно, что в акции протеста принимает участие большое количество студентов. Очевидно, что они настроены решительно.

В руках у студентов таблички — на одной из них написано "Фаріон Ірина ганьбить Україну". На другой — "Колишніх комуністів не буває". К студентам вышли представители Львовской политехники и пригласили представителей в администрацию, пишет "Суспільне Львів".

К учащимся "политехники" присоединились и другие студенты. Фото Суспільне Львів

Студенты не хотят видеть Фарион своим преподавателем. Фото Суспільне Львів

"Мы вышли на этот протест, чтобы добиться увольнения Ирины Фарион из университета. Потому что мой отец военный и я волнуюсь за него постоянно. Когда преподаватель моего института говорит такие отвратительные вещи, об этом нельзя молчать. Есть предметы, которые она преподает у меня" — рассказала студентка НУ "Львовская политехника" София из Кременчуга.

Напомним, 13 ноября, экс-депутат и языковед Фарион отреагировала на новость о том, что российская ФСБ задержала проукраинского студента из Крыма. Это произошло после того, как она опубликовала в соцсетях скриншот электронного письма с личными данными парня. Несмотря на то, что в письме крымчанин указал, что учится в Симферополе, Фарион заявила, что не знает, откуда поддерживающие ее люди и назвала происходящее "очередной провокацией". Еще немного ранее она оскорбила украинских военных, которые говорят по-русски.

Проректор Львовского политехнического института прокомментировал протесты студентов. Он заявил, что решение об увольнении Фарион может быть принято только после соответствующих процедур. Он добавил, что раньше от студентов не было никакого негативного отклика на преподавательницу Фарион.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на многочисленные просьбы, руководство вуза не изменило свое мнение относительно Ирины Фарион и не видит необходимости в ее увольнении. Такое мнение представители Львовской политехники высказали в ответ на заявление МОН о многочисленных запросах студентов.

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