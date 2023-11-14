Скандал с Фарион и студентом из Крыма: омбудсмен сделал новое заявление

Омбудсмен уже подал в СБУ заявление, которое касалось публичного заявления Ирины Фарион о военных

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец резко отреагировал на очередной скандал с экс-народным депутатом и лингвистом Ириной Фарион и крымским студентом. Он подал в Службу безопасности Украины еще одно заявление.

Омбудсмен подчеркнул, что Ирина Фарион, обязана знать о важности защиты персональных данных. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Лубинец считает, что экс-нардеп нарушила право гражданина Украины на неприкосновенность частной жизни и поставила под угрозу не только студента с проукраинской позицией в оккупированном Крыму, но и все его окружение.

Напомним, что предыдущее заявление омбудсмена, поданное в СБУ, касалось публичного заявления Ирины Фарион о военных. По мнению уполномоченного ВР Украины по правам человека, заявление бывшего нардепа дискредитирует украинских защитников.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на многочисленные просьбы, руководство вуза не изменило свое мнение относительно Ирины Фарион. Там не видят необходимости в ее увольнении. Об этом заявил представитель Львовской политехники в ответ на заявление МОН о многочисленных запросах студентов.