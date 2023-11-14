Скандал із Фаріон та студентом із Криму: омбудсмен зробив нову заяву

Омбудсмен уже подав до СБУ заяву, яка стосувалася публічної заяви Ірини Фаріон про військових

Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубинець різко відреагував на черговий скандал із екснародним депутатом та лінгвістом Іриною Фаріон та кримським студентом. Він подав до Служби безпеки України (СБУ) ще одну заяву проти неї.

Омбудсмен підкреслив, що Ірина Фаріон зобов’язана знати про важливість захисту персональних даних. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Лубинець вважає, що екс-нардеп порушила право громадянина України на недоторканність приватного життя та поставила під загрозу не лише студента з проукраїнською позицією в окупованому Криму, а й усі його оточення.

Нагадаємо, що попередня заява омбудсмена, подана в СБУ, стосувалася публічної заяви Ірини Фаріон про військових. На думку уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заява колишнього нардепа дискредитує українських захисників.

Раніше "Телеграф" писав, що, незважаючи на численні прохання, керівництво вишу не змінило свою думку щодо Ірини Фаріон. Там не бачать необхідності її звільнення. Про це заявив представник Львівської політехніки у відповідь на заяву МОН про численні запити студентів.