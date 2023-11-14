"Геть Фаріон": львівські студенти масово вийшли проти скандальної викладачки (фото та відео)

Молоді люди налаштовані рішуче

У Національному університеті "Львівська політехніка", де викладає скандально відома Ірина Фаріон, вимагають її звільнення. Серед мітингувальників – студенти НУ "Львівська політехніка", ЛНУ Івана Франка, коледжу індустрії моди КНУКіМ та інші – на початку вони виконали гімн України.

Кадри того, що відбувається в університеті, публікують у мережі. "Геть Фаріон", — скандують студенти. Ще одне їхнє гасло — "Освіта без популістів".

На опублікованих кадрах видно, що в акції протесту бере участь велика кількість студентів. Очевидно, що вони налаштовані рішуче.

У руках у студентів таблички — на одній із них написано "Фаріон Ірина ганьбить Україну". На іншій — "Колишніх комуністів не буває". До студентів вийшли представники Львівської політехніки та запросили їх представників до адміністрації, пише "Суспільне Львів".

До учнів політехники приєдналися й інші студенти. Фото Суспільне Львів

Студенти не хочуть бачити Фаріон своїм викладачем. Фото Суспільне Львів

"Ми вийшли на цей протест, щоб добитися звільнення Ірини Фаріон з університету. Тому що мій батько військовий і я хвилююся за нього постійно. Коли викладач мого інституту говорить такі огидні речі, про це не можна мовчати. Є предмети, які вона викладає в мене",— розповіла студентка НУ "Львівська політехніка" Софія з Кременчука.

Нагадаємо, 13 листопада ексдепутат і мовознавець Фаріон відреагувала на новину про те, що російська ФСБ затримала проукраїнського студента з Криму. Це сталося після того, як вона опублікувала у соцмережах скріншот електронного листа з особистими даними хлопця. Попри те, що в листі кримчанин зазначив, що навчається в Сімферополі, Фаріон заявила, що не знає, звідки люди, які її підтримують, і назвала те, що відбувається, "черговою провокацією". Ще трохи раніше вона образила українських військових, які розмовляють російською.

Проректор Львівського політехнічного інституту прокоментував протести студентів. Він заявив, що рішення про звільнення Фаріон може бути ухвалене лише після відповідних процедур. Він додав, що раніше від студентів не було жодного негативного відгуку на викладачку Фаріон.

Раніше "Телеграф" писав, що, попри численні прохання, керівництво вишу не змінило свою думку щодо Ірини Фаріон і не бачить потреби у її звільненні. Таку думку представники Львівської політехніки висловили у відповідь на заяву МОН щодо численних запитів студентів.

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