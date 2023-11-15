СБУ открыла дело против Фарион по четырем статьям

Деятельнице припомнили сразу несколько последних эпизодов

За скандальную экс-нардепа Ирину Фарион, которая за последние несколько недель разразилась целым рядом жестких заявлений в адрес обычных русскоязычных украинцев и даже защитников, взялась СБУ. Правоохранители открыли уголовное дело и сразу по четырем статьям.

Об этом информирует пресс-служба СБУ. Судя по сообщению спецслужбы, одним из поводов для открытия дела стало скандальное интервью Фарион известной украинской журналистке Янине Соколовой Как писал ранее "Телеграф", на нем фигурантка оскорбила бойцов "Азова" из-за того, что они говорят на российском языке. По словам Фарион, она "не может назвать их украинцами". В ответ на это она получила шквал критики, к которой присоединился и майор ВСУ Максим Жорин.

Так вот, уголовное производство по этим фактам правоохранители открыли по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

▪️ ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);

Также из сообщения СБУ выплывает, что ей припомнили и скандал с крымским студентом. Напомним, что 13 ноября студент из Крыма написал Фарион со словами поддержки на украинском языке, а та не придумала ничего лучше, чем обнародовать письмо не скрывая имени отправителя. Несколько часов спустя к нему пришли силовики с ФСБ.

▪️ ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);

▪️ ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В настоящий момент продолжается досудебное расследование. СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Львовским политехом прошла демонстрация студентов с требованием уволить Фарион.