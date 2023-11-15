СБУ відкрила справу проти Фаріон за чотирма статтями

Діячці пригадали одразу кілька останніх епізодів

За скандальну екснардепку Ірину Фаріон, яка за останні кілька тижнів вибухнула цілою низкою жорстких заяв на адресу звичайних російськомовних українців і навіть захисників, взялася СБУ. Правоохоронці відкрили кримінальну справу і одразу за чотирма статтями.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Судячи з повідомлення спецслужби, одним із приводів для відкриття справи стало скандальне інтерв’ю Фаріон відомій українській журналістці Яніні Соколової. Як писав раніше "Телеграф", на ньому фігурантка образила бійців "Азова" через те, що вони говорять російською мовою. За словами Фаріон, вона "не може назвати їх українцями". У відповідь на це вона отримала шквал критики, до якої приєднався і майор ЗСУ Максим Жорін.

Так ось, кримінальне провадження за цими фактами правоохоронці відкрили за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

▪️ ст. 435-1 (образа честі та гідності військовослужбовця, загрози військовослужбовцю);

Також із повідомлення СБУ випливає, що їй пригадали і скандал із кримським студентом. Нагадаємо, що 13 листопада студент із Криму написав Фаріон зі словами підтримки українською мовою, а та не вигадала нічого кращого, ніж оприлюднити листа, не приховуючи імені відправника. Через кілька годин до нього прийшли силовики з ФСБ.

▪️ ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер);

▪️ ст.182 (порушення недоторканності приватного життя).

Наразі триває досудове розслідування. СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львівським політехом пройшла демонстрація студентів із вимогою звільнити Фаріон.