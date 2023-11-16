Все через Фаріон: Нацрада зробила заяву про "5 канал"

Перевірка відбудеться у грудні

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку 5 каналу через трансляцію програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де колишній народний депутат Ірина Фаріон у грубій формі звинуватила українських військових у тому, що вони спілкуються російською мовою.

Рішення було ухвалено на засіданні Нацради 16 листопада, повідомляє "Укрінформ". За словами його члена, Максима Онопрієнка, приводом для проведення моніторингу стали листи уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України.

"До Національної ради з телебачення та радіомовлення надійшли листи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Служби безпеки України з інформації про трансляцію програми "Рандеву з Яніною Соколовою" 4 листопада, де гостем була колишня народна депутат, мовознавець Ірина Фаріон", — сказав він.

За словами Онопрієнка, за результатами проведення моніторингу програма має ознаки порушення закону "Про медіа". Він забороняє поширення дискримінаційних висловлювань щодо національності, віку, статі та інших ознак.

Перевірка 5 каналу відбудеться за місяць. Вона проходитиме з 7 по 15 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Фаріон потрапила у скандал, образивши бійців "Азова" через те, що вони говорять російською. У відповідь на це вона отримала шквал критики, до якої приєднався і майор ЗСУ Максим Жорін.

Крім того, 13 листопада студент із Криму написав Фаріон зі словами підтримки українською мовою, але вона оприлюднила цей лист, не приховуючи імені відправника. За кілька годин до нього прийшли силовики з ФСБ.

15 листопада Фаріон звільнили з посади у Національному університеті "Львівська політехніка". Своєю чергою, вона заявила, що збирається оскаржити звільнення в суді.