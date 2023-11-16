"Не очманілі? Тоді упороті": Фаріон видала нові заяви щодо російськомовних, солдатів та справи СБУ

Екснардепка звинуватила ЗМІ у маніпуляціях

Колишня народна депутатка Ірина Фаріон вважає необґрунтованим відкриття проти неї кримінальної справи. Вона також прокоментувала статті, які їй інкримінують.

Про це Фаріон заявила на своєму youtube-каналі. Вона підкреслила, що про відкриття проти неї кримінального провадження дізналася зі ЗМІ.

Фаріон підкреслила, що кримінальні справи проти неї вже відкривали вісім разів. Водночас вона зазначила, що це "не виб'є її зі своєї життєвої колії".

Коментуючи статті кримінального кодексу, які їй інкримінують, екснардепка заявила, що вони написані неграмотно. Зокрема, говорячи про пункт про розпалювання національної ворожнечі, вона зазначила, що свого часу її вже у цьому звинувачували. "Як бачите, як палю і палю вже 20 років…", — заявила Фаріон.

Крім того, вона зазначила, що з її скандального інтерв'ю телеведучій Яніні Соколовій були зроблені нарізки, з яких суспільством були зроблені "хибні висновки" про те що вона насправді говорила. Фаріон наголосила, що "будь-який текст не можна сприймати як вирвані цитати" і його треба розглядати як цілісний матеріал.

Вона також зацитувала свою відповідь на питання в інтерв'ю, що викликала значний резонанс. "Немає рускоязичного населення, є українці, є кацапи, є болото", — заявила вона, зазначивши, що "це не її проблема".

Крім того, Фаріон підкреслила, що не називала українську армію "збродом". При цьому вона звинуватила ЗМІ у маніпуляції її словами.

"Всі ці нападки на мене є замовного характеру і дириговані однією рукою. І ця одна рука, цей диригент, завів всі інструменти по всій країні… Важить лише те, скільки українців в запіллі, чи в тилу розстріляла Фаріон своїми словами, сказавши несказане", — заявила ексдепутатка.

Також вона прокоментувала свої слова про "очманілих" українців. "Не подобається комусь слово очманілі, добре, я допоможу. Московський відповідник – упороті. Ну це ж очманіння – жити 32 роки в Україні і не говорити українською мовою", – заявила Фаріон.

Нагадаємо, Фаріон потрапила у скандал, образивши бійців "Азова" через те, що вони говорять російською мовою. У відповідь на це вона отримала шквал критики, до якої приєднався і майор ЗСУ Максим Жорін.

Крім того, 13 листопада студент із Криму написав Фаріон зі словами підтримки українською мовою, але вона оприлюднила цього листа, не приховавши імені відправника. Через кілька годин до нього прийшли силовики з ФСБ.

15 листопада Фаріон звільнили з посади в Національному університеті "Львівська політехніка". Своєю чергою вона заявила, що вона збирається оскаржувати звільнення у суді.