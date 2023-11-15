Фаріон оригінально відреагувала на кримінальну справу від СБУ

Сама Фаріон особисто ніяк не прокоментувала те, що відбувається, але…

Скандальна екснардепка Ірина Фаріон відреагувала на відкриття кримінального провадження стосовно неї. Відповідь була опублікована у вже властивій їй манері.

Так, після новини від СБУ на каналі Фаріон у Telegram з’явився репост повідомлення правоохоронців. Сама вона особисто ніяк не прокоментувала те, що відбувається, натомість дала знати про свою позицію репостами постів її однодумців. Варто зазначити, що саме один із таких репостів став одним із приводів для її кримінального провадження. Тоді в ньому вона опублікувала дані кримчанина, до якого потім прийшли з ФСБ.

Так ось, першим із таких репостів було повідомлення Олени Гуменюк — викладача психології у Львівському політеху. Вона раніше написала його на захист Фаріон і, до речі, завдяки йому також викликала чималий резонанс у суспільстві. Справа в тому, що вона заявила, що акція студентів політеху, які виступили проти Фаріон, є російською операцією.

Ще одним репостом-реакцією було повідомлення її обуреного однодумця, який пише, що ті, хто відкрив кримінальне провадження на Фаріон "здуріли".

"Країна кишить агентурою…а вони відкрили справу на професора Української філології за послідовний захист української мови, культури, честі та гідності?!?!", — пише він і наприкінці додає, що країною "повзе тотальний сором".

Також Фаріон опублікувала пост, де кримінальне провадження називають "нехтуванням законом".

Як повідомлялося раніше, Фаріон потрапила в новий скандал, образивши бійців "Азова" через те, що вони говорять російською мовою. У відповідь на це вона отримала шквал критики, до якої приєднався і майор ЗСУ Максим Жорін. 13 листопада студент із Криму написав Фаріон зі словами підтримки українською мовою, а та не вигадала нічого кращого, ніж оприлюднити листа, не приховуючи імені відправника. Через кілька годин до нього прийшли силовики з ФСБ. У відповідь на це під Львівським політехом розпочалася демонстрація студентів із вимогою звільнити Фаріон.