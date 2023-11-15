Фарион оригинально отреагировала на уголовное дело от СБУ

Сама Фарион лично никак не прокомментировала происходящее, но…

Скандальная экс-нардеп Ирина Фарион отреагировала на открытие уголовного производства в отношении неё. Ответ был опубликован в уже свойственной ей манере.

Так, после новости от СБУ на канале Фарион в Telegram появился репост сообщения правоохранителей. Сама она лично никак не прокомментировала происходящее, вместо этого дала знать о своей позиции репостами постов её единомышленников. Стоит отметить, что именно один из таких репостов стал одним из поводов для её уголовного производства. Тогда в нем она опубликовала данные крымчанина, к которому потом пришли из ФСБ.

Так вот, первым из таких репостов было сообщение Елены Гуменюк — преподавателя по психологии во Львовском политехе. Она ранее написала его в защиту Фарион и, к слову, благодаря ему также вызвала немалый резонанс в обществе. Дело в том, что она заявила, что акция студентов политеха, которые выступили против Фарион, является российской операцией.

Еще одним репостом-реакцией было сообщение её возмущенного единомышленника, который пишет, что те, кто открыл уголовное производство на Фарион "сдурели".

"Страна кишит агентурой…а они открыли дело на профессора Украинской филологии за последовательную защиту украинского языка, культуры, чести и достоинства??!?!", — пишет он и в конце добавляет, что по стране "ползет тотальный позор".

Также Фарион опубликовала пост, где уголовное производство называют "пренебрежением законом".

Как сообщалось ранее, Фарион попала в новый скандал, оскорбив бойцов "Азова" из-за того, что они говорят на российском языке. В ответ на это она получила шквал критики, к которой присоединился и майор ВСУ Максим Жорин. 13 ноября студент из Крыма написал Фарион со словами поддержки на украинском языке, а та не придумала ничего лучше, чем обнародовать письмо не скрывая имени отправителя. Несколько часов спустя к нему пришли силовики с ФСБ. В ответ на это под Львовским политехом началась демонстрация студентов с требованием уволить Фарион.