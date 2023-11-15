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"Хто це вкурвив цей район?" Ирина Фарион стала героиней вирусной песни

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
"Хто це вкурвив цей район?" Ирина Фарион стала героиней вирусной песни Новость обновлена 15 ноября 2023, 12:06

За основу взяли мотив "Пса Патрона"

В последние недели, наверное, каждый хоть раз слышал про бывшую нардепку и преподавательницу Ирину Фарион, которая отличилась с неоднозначным высказыванием про украинских военных, чем вызвала большой скандал и протесты с призывами к ее увольнению.

Однако у украинцев есть такая отличительная черта, что где скандал и негодование, — там и волна шуток. Так, в сети появилась шуточная песня про Фарион на мотив хита "Пес Патрон".

Ее спели в рамках утреннего шоу на "Хіт FM", а запись опубликовали на просторах TikTok, — и менее чем за сутки его посмотрели десятки тысяч человек.

Вот текст песни для тех, кто не может или не хочет смотреть видео:

"Хто це вкурвив цей район? Фаріон, Фаріон!

Комсомольський батальон? Фаріон, Фаріон!

Хто у срачах чемпіон? Фаріон, Фаріон!

Арестовича хто клон? Фаріон, Фаріон!

Веде хейта марафон? Фаріон, Фаріон!

Гірше навіть, ніж Гордон? Фаріон, Фаріон!"

Стоит заметить, что в комментариях нашлись и соратники Фарион, которые раскритиковали песню, однако большинству она понравилась.

"Огонь", "Это шедевр", "Выпускайте полную версию", "Суперово", "Хуже, чем Гордон, это вы перегнули", "Отпели?", "Может хватит? А то складывается впечатление, что больше некого хейтить", "Предлагаю спеть еще про Шевченко, Франко, Стуса, они же тоже раскалывали общество", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, что Ирина Фарион, — доцент кафедры украинского языка во Львовской политехнике, которая заявила 5 ноября в интервью, что не считает русскоговорящих бойцов ВСУ украинцами и посоветовала им называться "русскими". Кроме того, когда студент из Крыма прислал Фарион письмо поддержки, она опубликовала его, не спрятав данные отправителя, из-за чего к парню пришли из ФСБ и заставили извиняться.

Как сообщал "Телеграф", из-за всего этого возмутились командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин и начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич, — Фарион в ответ обратилась к президенту и главкому ВСУ, назвав поведение военных "хамским".

Теги:
#Юмор #Ирина Фарион #TikTok #Пес Патрон