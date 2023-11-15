"Хто це вкурив цей район?" Ірина Фаріон стала героїнею вірусної пісні

За основу взяли мотив "Пса Патрона"

В останні тижні, мабуть, кожен хоч раз чув про колишню нардепку та викладачку Ірину Фаріон, яка відзначилася неоднозначним висловом про українських військових, чим викликала великий скандал та протести із закликами до її звільнення.

Однак українці мають таку відмінну рису, що де скандал і обурення — там і хвиля жартів. Так, у мережі з’явилася жартівлива пісня про Фаріон на мотив хіта "Пес Патрон".

Її заспівали в рамках ранкового шоу на "Хіт FM", а запис опублікували на просторах TikTok, і менш ніж за добу його подивилися десятки тисяч людей.

Ось текст пісні для тих, хто не може чи не хоче дивитися відео:

"Хто це вкурвив цей район? Фаріон, Фаріон!

Комсомольський батальон? Фаріон, Фаріон!

Хто у срачах чемпіон? Фаріон, Фаріон!

Арестовича хто клон? Фаріон, Фаріон!

Веде хейта марафон? Фаріон, Фаріон!

Гірше навіть, ніж Гордон? Фаріон, Фаріон!"

Варто зауважити, що у коментарях знайшлися і соратники Фаріон, які розкритикували пісню, проте більшості вона сподобалась.

"Вогонь", "Це шедевр", "Випускайте повну версію", "Суперово", "Гірше, ніж Гордон, це ви перегнули", "Відспівали?", "Може вистачить? А то складається враження, що більше нема кого хейтити", "Пропоную заспівати ще про Шевченка, Франка, Стуса, вони ж теж розколювали суспільство", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ірина Фаріон — доцент кафедри української мови у Львівській політехніці, яка заявила 5 листопада в інтерв’ю, що не вважає російськомовних бійців ЗСУ українцями і порадила їм називатися "русскими". Крім того, коли студент із Криму надіслав Фаріон листа підтримки, вона опублікувала його, не сховавши дані відправника, через що до хлопця прийшли з ФСБ і змусили вибачатися.

Як повідомляв "Телеграф", через все це обурилися командир 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін і начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич, — Фаріон у відповідь звернулася до президента і головкома ЗСУ, назвавши поведінку військових "хамською".