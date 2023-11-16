"Не очумевшие? Тогда упоротые": Фарион выдала новые заявления насчет русскоязычных, солдат и дела СБУ

Экс-нардеп обвинила СМИ в манипуляциях

Бывший народный депутат Ирина Фарион считает необоснованным открытие против нее уголовного дела. Она также прокомментировала статьи, которые ей инкриминируют.

Об этом Фарион заявила на своем youtube канале. Она подчеркнула, что об открытии против нее уголовного производства узнала из СМИ.

Фарион подчеркнула, что уголовные дела против нее уже открывали восемь раз. В то же время она отметила, что это "не выбьет ее из своего жизненного пути".

Комментируя статьи уголовного кодекса, которые ей инкриминируют, экс-нардеп заявила, что они написаны неграмотно. В частности, говоря о пункте о разжигании национальной розни, она отметила, что в свое время ее уже в этом обвиняли. "Как видите, как жгу и жгу уже 20 лет…", — заявила Фарион.

Кроме того, она отметила, что из ее скандального интервью телеведущей Янине Соколовой были сделаны нарезки, из которых обществом были сделаны "ложные выводы" о том, что она на самом деле говорила. Фарион подчеркнула, что "любой текст нельзя воспринимать как вырванные цитаты" и его следует рассматривать как целостный материал.

Она также процитировала свой ответ на вопрос в интервью, что вызвал значительный резонанс. "Нет русскоязычного населения, есть украинцы, есть кацапы, есть болото", — заявила она, отметив, что "это не ее проблема".

Кроме того, Фарион подчеркнула, что не называла украинскую армию "сбродом". При этом она обвинила СМИ в манипуляции ее словами.

"Все эти нападки на меня являются заказным характером и дирижированы одной рукой. И эта одна рука, этот дирижер, завел все инструменты по всей стране… Весит только то, сколько украинцев в заполье или в тылу расстреляла Фарион своими словами, сказав несказанное", – заявила экс-депутат.

Также она прокомментировала свои слова об "очумевших" украинцах. "Не нравится кому-то слово очумевшие, хорошо, я помогу. Московский соответствие – упоротые. Ну это же обалдение – жить 32 года в Украине и не говорить на украинском языке", – заявила Фарион.

Напомним, Фарион попала в скандал, оскорбив бойцов "Азова" из-за того, что они говорят по-русски. В ответ на это она получила шквал критики, к которой присоединился и майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, 13 ноября студент из Крыма написал Фарион со словами поддержки на украинском языке, но она обнародовала это письмо, не скрывая имени отправителя. Через несколько часов к нему пришли силовики из ФСБ.

15 ноября Фарион уволили с должности в Национальном университете "Львовская политехника". В свою очередь она заявила, что она собирается обжаловать увольнение в суде.