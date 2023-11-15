Узнаете с трудом: как Ирина Фарион выглядела в молодости

Собрали редкие кадры

Бывшая депутатка и преподавательница Ирина Фарион за свою жизнь отличилась рядом скандалов, однако в последние недели особенно обсуждается в связи со своими высказываниями о русскоговорящих украинских военных. В СБУ уже даже открыли дело на нее.

Сейчас женщине 59 лет, и на самом деле мало кто знает, как она выглядела в молодости. "Телеграф" поискал архивные снимки Фарион с времен ее юности.

Ирина Фарион не любит рассказывать про свою личную жизнь. Известно, что она была замужем за бизнесменом Остапом Семчишином, от которого родила дочь, однако они развелись через пару лет после свадьбы из-за расхождений во взглядах. В интервью для "Життя відомих людей" несколько лет назад она признавалась, что состоит в отношениях, но живет со своим избранником раздельно, чтобы у каждого было личное пространство (а в октябре она в соцсетях рассказала, что ее любимый воюет, как и бывший муж).

В том же интервью "ЖВЛ" Фарион показала редкие фото со свадьбы и вместе с бывшим мужем и дочерью.

Еще пару фото со свадьбы Ирина показывала в фейсбук:

Кроме того, в сети нашлись и такие ранние фото Фарион:

Вот для сравнения видео, как Фарион выглядит сейчас, в 2023 году:

Как сообщал "Телеграф", на Фарион завели дело по статьям о нарушении равноправия, оскорблении чести и достоинства военного, нарушении тайны переписки и неприкосновенности частной жизни. Она уже оригинально отреагировала на уголовное дело.