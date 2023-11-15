Не впізнати: як Ірина Фаріон виглядала в молодості

Зібрали рідкісні кадри

Колишня депутатка та викладачка Ірина Фаріон за своє життя відзначилася низкою скандалів, проте останніми тижнями особливо обговорюється у зв’язку зі своїми висловлюваннями про російськомовних українських військових. У СБУ вже навіть відкрили справу на неї.

Зараз жінці 59 років, і насправді мало хто знає, якою вона була в молодості. "Телеграф" пошукав архівні знімки Фаріон із часів її юності.

Ірина Фаріон не любить розповідати про своє особисте життя. Відомо, що вона була одружена з бізнесменом Остапом Семчишином, від якого народила доньку, проте вони розлучилися через кілька років після весілля через розбіжності у поглядах. В інтерв’ю для "Життя відомих людей" кілька років тому вона зізнавалася, що перебуває у стосунках, але живе зі своїм обранцем окремо, щоб у кожного був особистий простір (а в жовтні вона в соцмережах розповіла, що її коханий воює, як і колишній чоловік).

У тому ж інтерв’ю "ЖВЛ" Фаріон показала рідкісні фото з весілля та разом із колишнім чоловіком та дочкою.

Ще пару фото з весілля Ірина показувала у фейсбук:

Крім того, в мережі знайшлися і такі ранні фото:

Ось для порівняння відео, як Фаріон виглядає зараз, у 2023 році:

Як повідомляв "Телеграф", на Фаріон завели справу за статтями про порушення рівноправності, образу честі та гідності військового, порушення таємниці листування та недоторканності приватного життя. Вона вже оригінально відреагувала на кримінальну справу.