Не впізнати: як Ірина Фаріон виглядала в молодості
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Зібрали рідкісні кадри
Колишня депутатка та викладачка Ірина Фаріон за своє життя відзначилася низкою скандалів, проте останніми тижнями особливо обговорюється у зв’язку зі своїми висловлюваннями про російськомовних українських військових. У СБУ вже навіть відкрили справу на неї.
Зараз жінці 59 років, і насправді мало хто знає, якою вона була в молодості. "Телеграф" пошукав архівні знімки Фаріон із часів її юності.
Ірина Фаріон не любить розповідати про своє особисте життя. Відомо, що вона була одружена з бізнесменом Остапом Семчишином, від якого народила доньку, проте вони розлучилися через кілька років після весілля через розбіжності у поглядах. В інтерв’ю для "Життя відомих людей" кілька років тому вона зізнавалася, що перебуває у стосунках, але живе зі своїм обранцем окремо, щоб у кожного був особистий простір (а в жовтні вона в соцмережах розповіла, що її коханий воює, як і колишній чоловік).
У тому ж інтерв’ю "ЖВЛ" Фаріон показала рідкісні фото з весілля та разом із колишнім чоловіком та дочкою.
Ще пару фото з весілля Ірина показувала у фейсбук:
Крім того, в мережі знайшлися і такі ранні фото:
Ось для порівняння відео, як Фаріон виглядає зараз, у 2023 році:
Як повідомляв "Телеграф", на Фаріон завели справу за статтями про порушення рівноправності, образу честі та гідності військового, порушення таємниці листування та недоторканності приватного життя. Вона вже оригінально відреагувала на кримінальну справу.