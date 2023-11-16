А иск на СБУ будет? Фарион после увольнения собралась в суд, в сети уже отреагировали

Языковеда уволили с места работы, но она не сдается

Бывший народный депутат Украины Ирина Фарион отреагировала на то, что потеряла должность в Национальном университете "Львовская политехника". По словам скандального языковеда, она собирается доказывать свою правоту в суде.

Об этом она написала в своем Telegram-канале. Фарион возмутилась тем, что для увольнения даже не потребовалось ее подписи.

"Увольнение без подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Как же очень маленькие стали враз те, что работают в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий", — написала экс-нардеп.

При этом в своей речи она также поблагодарила уже бывших коллег, которые с ней отработали не один год.

"К победе, господа! Все только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд", — отметила Фарион.

К слову, в сети большинство людей негативно отреагировали на идею языковеда. Однако были и те, кто встал на ее защиту.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Фарион попала в громкий скандал, когда оскорбила бойцов "Азова" из-за того, что они говорят на русском языке. Также из-за ее публикации в руки ФСБ попал студент из Крыма, который написал Фарион письмо со словами поддержки на украинском языке.