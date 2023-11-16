А позов на СБУ буде? Фаріон після звільнення зібралася до суду, у мережі вже відреагували

Мовазнавця звільнили з місця роботи, але вона не здається

Колишня народна депутатка України Ірина Фаріон відреагувала на те, що втратила посаду в Національному університеті "Львівська політехніка". За словами скандального мовознавця, вона збирається доводити свою правоту у суді.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. Фаріон обурилася тим, що для звільнення навіть не знадобилося її підпису.

"Звільнення без підпису. Це щось нове у трудовому праві. Як же дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку свого часу освятили життям своїм Степан Бандера та Роман Шухевич, Катерина Зарицька та Остап Мащак, Петро Франко та Степан Чарнецький", — написала екс-нардеп.

При цьому у своїй промові вона також подякувала вже колишнім колегам, які з нею відпрацювали не один рік.

"До перемоги, панове! Все тільки починається, бо кожен фініш – це по суті старт. Готую позов до суду", - зазначила Фаріон.

До речі, у мережі більшість людей негативно відреагували на ідею мовознавця. Однак були й ті, хто став на її захист.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Фаріон потрапила у гучний скандал, коли образила бійців "Азова" через те, що вони говорять російською мовою. Також через її публікацію до рук ФСБ потрапив студент із Криму, який написав Фаріон лист зі словами підтримки українською мовою.